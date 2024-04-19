"القتال على الدوري حتى النفس الأخير!".. النصر يخترق جدار الفيحاء بريمونتادا ماني

النصر يقلص الفارق مع الهلال إلى 9 نقاط..

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا على الفيحاء بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وأحرز الزامبي فاشون ساكالا، جناح الفيحاء، هدف التقدم في الدقيقة السادسة، بعد تلقي تمريرة من أنتوني نواكايمي، ليسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى من شباك الحارس دافيد أوسبينا.

ورد عبد الإله العمري، مدافع النصر، بهدف التعادل في الدقيقة 72، بعد استغلال ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس، ليودع كرة رأسية في الشباك، ثم أضاف المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد تلقي تمريرة من أوتافيو، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك، وتابع ماني بالهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد التلاعب بدفاعات الفيحاء ثم تسديد الكرة بين قدمي الحارس.

واحتسب حكم المباراة، محمد الحربي، ركلة جزاء لصالح النصر، قبل أن يهدرها ساديو ماني بعد تسديد الكرة فوق العارضة، فيما تأكد غياب السنغالي عن المباراة المقبلة أمام الخليج للإيقاف، نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء.

ووسط غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدير الفني للنصر لويس كاسترو، شهد اللقاء الذي شهد حضور 6093 مشجع في مدرجات ملعب الأول بارك، تألقًا لافتًا من الصربي ستويكوفيتش، فيما ألغى الحكم هدفًا لصالح الفيحاء في الدقيقة 54، أحرزه فاشون ساكالا، بداعي التسلل، كما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب ساكالا، بعد نشوب مشادة بين لاعبي الفريقين، حيث قام الزامبي بضرب لاعب النصر أوتافيو في الدقيقة 88.

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ورفع النصر رصيده إلى 68 نقطة، ليبتعد في وصافة جدول دوري روشن السعودي، ويقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 9 نقاط، بعد تأجيل لقاء الهلال أمام الأهلي، إلى 6 مايو، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

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