ليت الأمر توقف عند غياب صلاح.. ضربة كبرى "تقصم ظهر" ليفربول

سيحتاج وقتًا للتعافي!

تلقى نادي ليفربول نبأً صادمًا بإصابة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد وغيابه عن الملاعب عدة أسابيع في وقت حاسم من الموسم يبتعد فيه الثنائي المصري محمد صلاح والياباني واتارو إندو (مع المنتخب).

وقال بيب ليندرز، مساعد المدرب يورجن كلوب، فى مؤتمر صحفي اليوم: "أرنولد مدّد ركبته بشكل مفرط خلال الفوز في المباراة الأخيرة أمام آرسنال (2-0)، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف: "إنه يعاني من تمزق بسيط في الرباط الجانبي للركبة، وسيحتاج إلى وقت للتعافي، حيث سيبتعد لبضعة أسابيع ويحصل على بعض الراحة، ونأمل أن يعود كما كان".

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وختم: "عاد فيرجيل فان دايك إلى التدريبات وأجرى بعض الجري بالأمس على أرض الملعب، وبدا جيدًا مرة أخرى، لذلك سيعود إلى الفريق، وقد تعافى جيدًا. وساعده حقًا عدم السفر إلى لندن (مباراة آرسنال).

وسيغيب أرنولد عن مباراتي فولهام في ذهاب وإياب نصف نهائي كأس الرابطة، إلى جانب مباراة بورنموث في البريميرليج، وصدام (نورويتش أو بريستول) في كأس الاتحاد، ويأمل ليفربول أن يلحق النجم الإنجليزي بمواجهتي تشيلسي (31) يناير وآرسنال (4 فبراير) في الدوري الذي يتصدره الريدز.