غياب البدلاء ينقذ سولشاير من الاقالة

بات مستقبل أولى جونار سولشاير فى مانشستر يونايتد مهددًا مرة أخرى بالرحيل بعد السقوط أمس في ديربي مانشستر أمام أزرق المدينة.

الوضع الكارثي الذي يمر به الفريق يقع على عاتق مدرب الفريق الحالي، أولي جونار سولشاير خاصةً بعدما تفوق الجار اللدود على الشياطين الحمر تمامًا، وكانت الفجوة فى الأداء بين الفريقين واضحة ليراها الجميع.

مسيرة سولشاير مع مانشستر يونايتد اقتربت من الانتهاء وخبر الإقالة مجرد مسألة وقت، لكن السؤال هنا، لماذا لم يُقال سولشاير حتى الآن؟

ما السبب وراء بقاء سولشاير حتى الآن في منصبه؟

"إنديبندنت" الإنجليزية نشرت تقرير لها توضح فيه أن السبب وراء تأخر سولشاير يتعتمد على محورين وهو أن النادي لم يستطع أن يجد البديل المناسب حتى الآن والثاني، وهو افتقار الإدارة إلى خطة بديلة.

المحور الاول يكمن في أن يونايتد يريد مدربًا من الدرجة الأولى في هذا الوقت، وهناك اعتقاد أن وضع الفريق الحالي ليس مناسبًا من أجل المغامرة والاعتماد على مدرب ليس له الخبرة الكافية في التتويج بالبطولات.

ويروا أنّ المدربين المحتمليين الذين من الممكن تحقيق النتائج المرغوبة هما ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان وتين هاج مدرب أياكس، ومن المرجح أنه لن يستطيع التعاقد مع أي منهما قبل الصيف.

أما المحور الثاني، وهو أن إدارة يونايتد كانت تضع سولشاير كخطة طويلة الأمد وكانت تريد أن يستمر النرويجي على رأس الفريق لأطول فترة ممكنة لذلك لم يكن هناك أي اقتراحات أو بدائل على الطاولة.

ماذا عن رالف رانجنيك؟

"بيلد" الألمانية كشفت عن ظهور اسم جديد لخلافة النرويجى سولشاير بعد ذكر أمثال بريندان رودجرز وماوريسيو بوتشيتينو كاحتمالات وهو الألماني، رالف رانجنيك، مدرب نادى شالكه ولايبزيج السابق، والذى ارتبط لأول مرة بتدريب يونايتد قبل عامين.

لكن هذا يجعلنا نعود إلى المحور الأول، قدوم رانجنيك في الوقت الحالي سيكون مجرد نصف حل لا تريده الإدارة في الوقت الحالي بل تفضل الإبقاء على سولشاير داخل "أولد ترافور" لحين الحصول على واحد من الأسماء المرغوب بها حاليًا.

لهذا السبب يظل وضع النرويجي معقد داخل النادي، فبين البحث عن أفضل بديل والافتقار إلى خطة "ب" تتأخر إقالة سولشاير لكنها قادمة لا محالة.

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