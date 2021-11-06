سولشاير يلمح لتقبله الإقالة من مانشستر يونايتد ويؤكد: يمكنني تحسين الوضع

اعترف مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، بخيبة أمله من الهزيمة في الديربي أمام مانشستر سيتي، لكنه في الوقت نفسه يؤمن بأن لديه القدرة على تقديم حلول للخروج من الفترة الحالكة التي يمر بها ملعب أولد ترافورد وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بصورة دورية.

وخسر مانشستر يونايتد الديربي أمام الجار الأزرق بهدفين نظيفين، في مباراة ظهرت فيها كتيبة سولشاير بأداء سيئ للغاية هو الثاني على التوالي بمسرح الأحلام بعد الهزيمة الثقيلة منذ أسبوعين من ليفربول بخماسية نظيفة، لتزداد المطالبات بإنهاء مسيرة المدرب النرويجي مع الشياطين الحمر.

صحيح أن سولشاير لا يعجبه الأداء المقدم من مانشستر الآن، إلا أنه على يقين بقدرته على حل الأزمة وقيادة ناديه مرة أخرى إلى الطريق الصحيح.

ماذا قال سولشاير عن إمكانية إقالته من تدريب مانشستر يونايتد؟

وفي حديثه للصحافة، قال سولشاير "أنا على تواصل جيد مع إدارة النادي، أريد الأفضل للنادي، وما دمت هنا فإنني سأحاول تقديم كل ما بوسعي لتحسين الأمور".

كما أضاف "لقد مررنا بهذا عدة مرات ومنذ آخر مباراة على ملعبنا (ليفربول) كان الأمر صعبًا للغاية علينا، نحتاج إلى أن نتقدم للأمام بطريقة لعبنا، لا يمكنني النظر إلى نفسي وقول أن هذا هو مانشستر يونايتد الذي أريده".

وتابع المدرب النرويجي حديثه "نعم، يمكنني تغيير موسم مانشستر يونايتد، الأمر بالنسبة لي يتعلق بأن نعود إلى حيثما ننتمي وأن نعود إلى أدائنا الذي بدأنا به الموسم، لقد ظهرنا كفريق مناسب ثم مررنا بثلاثة أو أربعة أسابيع مخيبة للآمال".

ماذا قال سولشاير عن الفترة السابقة مع مانشستر يونايتد؟

سولشاير لم ينف صعوبة ما مر به، فقال "قدمنا أداء ونتيجة جيدة أمام توتنهام، لكن ليس هذا الشكل الذي نريد أن نبدو عليه، نريد أن نهاجم ونكون أكثر عدوانية".

وواصل "حصلنا على نتيجتين جيدتين أمام أتالانتا وتوتنهام، وكان علينا محاولة الحصول على المزيد من النتائج الجيدة".

وأتم "هزيمة اليوم هي خطوة كبيرة إلى الوراء".

ما هو موقف مانشستر يونايتد الحالي؟

بعد الهزيمة من مانشستر سيتي، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 17 في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 9 نقاط عن صاحب الصدارة تشيلسي.

أوروبيًا، ليست الأمور على ما يرام أيضًا، حيث يتقاسم المانيو صدارة ترتيب مجموعته مع فياريال بسبع نقاط لكل منهما، مع وجود منافسة من أتالانتا صاحب الخمس نقاط، وفي مؤخرة الترتيب يأتي يانج بويز السويسري.

بعد التوقف الدولي، يلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد محليًا ثم فياريال أوروبيًا، وبعد ذلك يحل ضيفًا على العملاق تشيلسي في ستامفورد بريدج.

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