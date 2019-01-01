جوميس اللاعب الأكثر تأثيرًا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال كان قد تخطى مواطنه الأهلي السعودي

ماجد جزر

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا اختيار اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي أكثر اللاعبين تأثيرًا في دور ثمن نهائي البطولة بحسب اختيارات الجماهير.

الهلال كان قد تخطى مواطنه الأهلي السعودي في دور ثمن النهائي بالفوز 4\3 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

الحساب الرسمي للبطولة غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : 🔝 لاعب الأسبوع في مرحلة الذهاب - تواجد في فريق الأسبوع - تأهل لربع النهائي، الجماهير تختار بافيتمبي غوميز كأكثر اللاعبين تأثيرًا في ثمن نهائي".

وقاد جوميس الهلال لتخطي الأهلي ليتأهل الفريق لمواجهة مواطنه الاتحاد في دور ربع نهائي البطولة، والتي تُقام مبارياته نهاية الشهر الجاري.

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يُذكر أن جوميس يحتل حاليًا وصافة ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 أهداف، خلف البرازيلي ليناردو دي سوزا لاعب الوحدة الإماراتي برصيد 9 أهداف.