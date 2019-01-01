غضب في بوروسيا دورتموند بسبب قائمة برشلونة لمواجهة إنتر

نادي بروسيا دورتموند غاضب من تهاون برشلونة بالمباراة الأخيرة ضد إنتر بسبب تصعيب الأمور عليه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني غاضب بشكل كبير من تصرف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، عقب أن استبعد ليونيل ميسي من مواجهة إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الألماني يرى ما حدث كنوع من أنواع الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويعاني بوروسيا دورتموند من خطر عدم الصعود لدور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الثالث حاليًا مع إنتر بفارق الأهداف للأخير.

متى كانت آخر راحة لميسي في دوري أبطال أوروبا؟

ويحتاج دورتموند لتحقيق الفوز اليوم على سلافيا براج بأي نتيجة على أن يتعثر إنتر في المباراة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وكان فالفيردي قد استبعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني مارك أندريه تير شتيجن والإسباني جيرارد بيكيه ومواطنه سيرجي روبرتو من قائمة الفريق المسافرة لإيطاليا.

ويملك برشلونة جدول مباريات مزدحم في الفترة المقبلة قبل أعياد الميلاد، ومن ضمن تلك اللقاءات مواجهة ريال مدريد المؤجلة في الدوري والتي قد تحسم بطل الشتاء في الليجا.

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مساء الأمس أن قرار إبعاد ميسي جاء بهدف منحه بعض الراحة قبل الكلاسيكو.