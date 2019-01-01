متى كانت آخر راحة لميسي في دوري أبطال أوروبا؟

يبدو أن فالفيردي كان محقًا في قراره

سلطت وسائل الإعلام الكاتالونية الضوء عن كثب، على القرار الذي اتخذه مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي أمس الإثنين، بإراحة ميسي من زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا".

وسيكون بطل الليجا في آخر عامين على موعد مع مباراة تحصيل حاصل مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة إنتر في ختام مرحلة دوري مجموعات أبطال أوروبا، وذلك بعد ضمان صدارة المجموعة الخامسة.

من جانبها، أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن الراحة التي حصل عليها البرغوث، تعتبر الأولى بالنسبة له في الكأس ذات الأذنين منذ ثماني سنوات.

وقال التقرير، إن ثاني أفضل هداف في تاريخ البطولة برصيد 114 هدفًا، خاض حتى الآن 140 مباراة بقميص البلو جرانا في أعرق بطولات القارة العجوز، منذ ظهوره مع الفريق الأول بقرار من المدرب الهولندي الأسبق فرانك ريكارد موسم 2004-2005، لكنه نادرًا ما يحصل على راحة.

واستعرض المصدر تاريخ المباريات التي غاب خلالها ليو بقرار فني في بداية مسيرته الأسطورية، وكانت البداية باستبعاده أمام سيلتك جلاسكو وشاختار في موسمه الأول، بالإضافة إلى مباراتي تشيلسي في الدور ربع النهائي.

أما المباراة الخامسة التي لم يشارك فيها مع البرسا في دوري الأبطال، كانت أمام فيردر بريمن في الـ22 من نوفمبر 2005، وبعد عامين وشهر، وتحديدًا ديسمبر 2007، غاب عن لقاء شتوتجارت، الذي انتهى بنفس نتيجة بريمن 3-1.

وفي التاسع من ديسمبر عام 2008، لم يشارك أمام شاختار في مباراة كربونية من سهرة اليوم، ومنذ ذلك الحين، لم يحصل على راحة سوى مرة واحدة أمام باتي بوريسوف في ختام دوري المجموعات نسخة 2011-2012.

وطيلة السنوات الثماني الماضية، توقف ميسي عن اللعب في بطولته المفضلة في 10 مباريات، 9 منهم بداعي الإصابة وواحدة للراحة، من أصل 88 مباراة خاضها برشلونة خلال تلك الفترة.