غريب: سنخاطب ليفربول لضم صلاح بعد شهر مارس

مدرب المنتخب الأولمبي يتحدث عن ضم صلاح لقائمة ليفربول الإنجليزي.

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على أنه سيخاطب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد شهر مارس المقبل، من أجل ضم محمد صلاح لقائمة الفراعنة المشاركة بأولمبياد طوكيو في صيف 2021.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر، خلال شهر نوفمبر 2019.

غريب قال خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي متوقف على موافقة ليفربول، وإلا لن يتم السماح للاعب بالانضمام لصفوف الفراعنة، خاصة وأن كأس أمم إفريقيا ستقام بعد أشهر معدودة مطلع عام 2022".

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المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تابع: "لم أتحدث مع صلاح بشأن الانضمام للمنتخب الأولمبي حتى الآن، والأزمة في الدوري الإنجليزي الذي سينطلق بعد 3 أيام من آخر مباراة بالأولمبياد".

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شوقي غريب واصل: "نواجه أزمة في اختيار قائمة المنتخب الأولمبي والتي ستضم 18 لاعبًا فقط، بينهم 3 من الكبار، مما يعني أننا سنختار 15 لاعبًا فقط من القوام الأساسي للمنتخب الحالي".

وبعد سؤاله عن عمار حمدي، قال غريب: "اللاعب سيجري كشوفات طبية على عملية الهضم، لأنه لا يستطيع الجلوس دون تناول الطعام لفترة طويلة، والأطباء أكدوا على أنها قد تكون حالة نفسية".

ويتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد، ضم 3 لاعبين فوق 23 عامًا، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.