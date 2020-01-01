طبيب المنتخب يكشف سبب سفر صلاح والنني رغم الإصابة بكورونا

النني وصلاح غادرا إلى إنجلترا بالرغم من إصابتهما بفيروس كورونا.

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر ، عن كيفية تعامله مع ظهور ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا، في صفوف الفراعنة، خلال المعسكر الأخير.

أبو العلا قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "حالة صلاح والنني وكوكا مستقرة، حيث لا يعاني أول اثنين من أعراض، بينما يعاني الثالث من أعراض خفيفة".

طبيب منتخب مصر تابع: "أجرينا مسحتين لمحمد صلاح، وجاءت النتائج إيجابية، وأجرينا مسحتين للنني وجاءت أيضًا إيجابية، بينما أجرى كوكا مسحة في مطار القاهرة وجاءت إيجابية".

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وأردف: "سبب سفر صلاح والنني جاء لسببين، الأول طبي والآخر إداري، لأنه يجب أن تتحول العينة لسلبية قبل مشاركة اللاعب في أي مباراة مستقبلًا".

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محمد أبو العلا واصل: "إذا تحولت العينة لسلبية، ويجري اللاعبين آشعة، وإن جاءت سليمة يعودا إلى الملعب، ولهذا السبب طلب آرسنال وليفربول قدوم النني وصلاح، لحين تحول عينتهما لسلبية من أجل المشاركة في المباريات".

واستطرد قائلًا: "صلاح والنني سيسافران عبر طائرة إسعاف مجهزة بالكامل وبها طاقم طبي، كما اتفقنا مع أولمبياكوس على سفر كوكا بعد تحول عينته إلى سلبية، ودائمًا هناك تواصل بيننا بشأن كل شيء".

واختتم طبيب منتخب مصر تصريحاته قائلًا: "لا أعرف لماذا يتهمنا البعض بالتقصير، وما قمنا به خلال معسكر منتخب مصر لم يحدث في أي فريق مصري، وطبقنا المعايير الدولية، لأنه إلزامًا علينا وخوفًا على اللاعبين، بالإضافة إلى اشتراطات الاتحاد الدولي، منها إجراء كشف طبي لكل اللاعبين".

وأظهرت المسحات الطبية التي أجراها لاعبي منتخب مصر، إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".