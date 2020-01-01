غرامة مالية ضد النصر من "فيفا" بسبب فوزير

النصر مهدد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات

كشف خبير قانوني عن عقوبة مالية على نادي النصر، بغرامة كبيرة بعد قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان هناك شكوى من المغربي محمد فوزير لاعب النصر السابق، ضد العالمي، وحسمتها غرفة فض المنازعات خلال الساعات الماضية.

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ووفقًا لما أعلنه الخبير القانوني أحمد الأمير أن هناك غرامة مالية على النصر بمبلغ 260 ألف دولار بسبب تأخير مستحقات فوزير.

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وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يجب أن يسدد النصر قيمة الغرامة خلال 45 يومًا.

وأشار الخبير القانوني إلى أن في حالة عدم تسديد الغرامة في المدة المحددة سيتم توجه عقوبة جديدة ضد العالمي تصل إلى إيقاف القيد لـ3 فترات.

ويلعب فوزير حاليًا في الرائد، بعد أن أتى للدوري السعودي عام 2017 من بوابة النصر بعقد كان يمتد لمدة 3 سنوات وقتها.