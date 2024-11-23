عين على الحكم | سوتو جرادو ينقذ "متهور" برشلونة.. ويفجر غضب نجم سيلتا فيجو

ماذا حدث في الشوط الأول؟

شهدت مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة، مساء اليوم السبت على ملعب بالايدوس، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وكان جيرارد مارتين ظهير برشلونة الأيسر، محور الجدل طوال أحداث الشوط الأول، إذ تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية، بعد ارتكاب خطأ.

وفي الدقيقة 22، طالب لاعبو سيلتا فيجو بالحصول على ركلة جزاء، بعد التحام قوي بين ياجو أسباس ومارتين داخل منطقة برشلونة، ما تسبب في سقوط الأخير، دون أن يحتسب الحكم سوتو جرادو أي مخالفة.

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وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، حاول أسباس مراوغة مارتين في نصف ملعب سيلتا فيجو، لكن مدافع البارسا أعاقه بقوة، فاحتسب الحكم مخالفة دون بطاقة صفراء (ثانية)، ما أشعل غضب لاعبي سيلتا فيجو، وعلى رأسهم أسباس، الذي انفجر خارج الملعب، ليتلقى بطاقة صفراء (للاعتراض غير اللائق).

وبين الشوطين، قرر مدرب البارسا هانز فليك إخراج صاحب الـ22 عامًا، وإشراك هيكتور فورت بدلًا منه، خشية حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ومن ثم طرده.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد (خاض مباراة أقل)، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز 11 برصيد 17 نقطة.

يشار إلى أن سوتو جرادو هو الحكم الذي يملك برشلونة معه أسوأ أرقام من الحكام الحاليين (غير المعتزلين)، حيث حقق النادي الكتالوني 4 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة تحت صافرته.