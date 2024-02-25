عين على الحكم: شاشة الفار "زرقاء" في قمة ليفربول وتشيلسي!

قرارات مثيرة للجدل في نهائي الكأس!

شهدت مباراة ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي، بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، العديد من الحالات المثيرة للجدل من الحكم كريستوفر كافانا.

ففي الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 23، ارتكب مويسيس كايسيدو مخالفة قوية مع لاعب وسط ليفربول جرافينبرش.

وأظهرت الإعادة أن لاعب تشيلسي دهس قدم جرافينبرش تمامًا، ما عرضه لإصابة خطيرة غادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 28 ليحل مكانه جو جوميز، علمًا بأن كايسيدو لم يحصل على أي بطاقة، ولم يتدخل حكم الفيديو جون بروكس.

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وتمكن تشيلسي من تسجيل هدف عن طريق رحيم سترلينج، لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو (بسنتيمترات قليلة).

وفي الدقيقة 60، سجل فيرجيل فان دايك هدف تقدم ليفربول بضربة رأسية مميزة، لكن غرفة تقنية الفيديو استدعت الحكم ليشاهد اللعبة، قبل أن يقرر إلغاء الهدف، بسبب تداخل لاعب ليفربول واتارو إيندو والذي كان في موقف تسلل.