عين على الحكم: لا ركلة جزاء يا مبابي.. الليجا ليس الدوري الفرنسي!

في مباراة ريال مدريد ومايوركا..

شهدت مواجهة ريال مدريد ومايوركا، التي يحتضنها ملعب سون مويس اليوم الأحد، حالة تحكيمية أثارت الجدل في بداية الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

وبعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق صافرة بداية المباراة، توغل النجم كيليان مبابي من وسط الملعب، صوب منطقة جزاء الخصم، إلا أنه سقط بعد التحام مع مدافع مايوركا بابلو مافيو.

طالب نجم ريال مدريد المنضم هذا الصيف، والذي يخوض أولى مبارياته في الليجا، بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم سيزار سوتو جرادو أمر باستكمال اللعب، دون حاجة إلى تدخل حكم الفار خافيير إجليسياس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمكن ريال مدريد، الذي يستهدف الاحتفاظ بلقب الليجا، من تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول بتسديدة مميزة من النجم البرازيلي رودريجو.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد بعد مسيرة مميزة في فرنسا، حيث سجل 27 هدفًا مع ليون في 60 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان ويحرز 256 هدفًا في 308 مباريات.