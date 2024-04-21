عين على الحكم.. نجم ريال مدريد خدعه بالخبرة.. وسنتيمتر واحد حرم برشلونة من هدف!

إثارة في الكلاسيكو

شهدت مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

واحتسب الحكم سيزار سوتو جرادو ركلة جزاء لصالح الميرنجي في الدقيقة 17، بعدما تعرض لوكاس فاسكيز للإعاقة من قبل باو كوبارسي، وسط اعتراضات من لاعبي برشلونة.

ورأى البعض، من بينهم معلق المباراة عصام الشوالي، أن فاسكيز ذهب متعمدًا إلى قدم كوبارسي على الأرض، قبل أن يسقط مطالبًا بركلة جزاء.

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لكن حكم تقنية الفيديو خوسيه ماريا سانشيز أقر قرار الحكم بوجود مخالفة على كوبارسي، ليودعها فينيسيوس جونيور الشباك مسجلًا هدف التعادل (1-1).

بعد دقائق، تصدى أندري لونين لكرة من داخل المرمى (دون أن تتجاوز الخط بكامل محيطها)، لم يحتسبها الحكم هدفًا، لكنه انتظر قرار الفار، الذي جاء مؤيدًا لقراره.

وفي الدقيقة 32، طالب لامين يامال بركلة جزاء بعد التحام مع إدواردو كامافينجا، لكن الكم والفار اتفقا على عدم وجود مخالفة.