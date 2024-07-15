حالات جدلية في المباراة النهائية..

شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا، التي حسمها راقصو التانجو بهدف نظيف في نهائي كوبا أمريكا 2024، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت الإضافي (ق 112)، علمًا بأن موعد انطلاق المواجهة تأخر 80 دقيقة بسبب أحداث شغب بمحيط ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية.

وأثارت بعض قرارات الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول بعضهم مقطع فيديو تحت عنوان "سرقة كوبا أمريكا" يظهر التحام ماك أليستر مع مهاجم كولومبيا جون كوردوبا، ما تسبب في سقوط الثنائي داخل منطقة جزاء الأرجنتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يحتسب الحكم أي مخالفة، وأمر باستكمال اللعب، كما لم يتم استدعاؤه من قبل غرفة تقنية الفيديو، ليعلق أحد المتابعين: "الأمر ليس فقط ركلة الجزاء، وإنما بطاقة صفراء ثانية على ماك أليستر (وطرده)"، قبل أن يرد عليه أحدهم "لا خطأ على الإطلاق في اللعبة".

في المقابل، يرى عدد من جماهير الأرجنتين أحقية ماك أليستر في الحصول على ركلة جزاء في المباراة، حين أطلق تسديدة رأسية تجاه مرمى كولومبيا، لكنها اصطدمت بيد أحد المدافعين، دون أن يحتسب الحكم أي مخالفة أو يتدخل مسؤولو تقنية الفيديو.