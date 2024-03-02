هل ظُلم ريال مدريد؟

شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا (2-2) اليوم السبت على ملعب ميستايا ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 66 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما وصل فالنسيا إلى النقطة 37 في المركز التاسع.

جاءت أولى الحالات الجدلية في هدف فينيسيوس جونيور الثاني بالدقيقة 75، حيث كان يبدو في موقف تسلل، لكن تقنية الفيديو أيدت قرار الحكم باحتساب الهدف، بعدما استغرقت عدة دقائق في فحص اللعبة.

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بعد ذلك، احتسبت ركلة جزاء لصالح فالنسيا في الوقت بدل الضائع، لكن غرفة تقنية الفيديو استدعت الحكم لمشاهدة اللعبة، ليجد أنه لم ترتكب أي مخالفة، ويقرر التراجع عن قراره ويلغي ركلة الجزاء.

أما الحالة الأكثر جدلية فكانت في الدقيقة 90+8، حين أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، قبل أن يرسل لاعب ريال مدريد عرضية، حولها بيلينجهام برأسية إلى داخل الشباك محرزًا هدف الفوز (بعد الصافرة).

قرار الحكم أثار غضب العديد من لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم بيلينجهام، الذي اعترض بشدة، ليطرد مباشرة بالبطاقة الحمراء.

وحسب القنوات الناقلة، فإن الحكم احتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع، لكن مراجعة ركلة الجزاء "غير المحتسبة" استغرق دقيقتين، إلا أن صافرة النهاية جاءت قبل نحو 25 ثانية من (الدقائق التسع)، علمًا بأنه يحق للحكم إنهاء المباراة (قبل انتهاء كامل الوقت بدل الضائع ودون انتظار الهجمة الواعدة).