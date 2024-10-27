عين على الحكم: تقنية الفيديو تصالح آرسنال على حساب ليفربول

ماذا حدث في قمة البريميرليج؟

شهدت مباراة آرسنال وليفربول على ملعب الإمارات اليوم الأحد، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطالب لاعبو آرسنال بركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد تدخل إبراهيما كوناتي على جابرييل مارتينيلي في منطقة جزاء ليفربول، ما أدى لسقوط نجم الجانرز.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، المعني بمراجعة الحالات التحكيمية، أنه "جرى التحقق من صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، إذ تم تأكيد القرار من قبل تقنية الفيديو، حيث اعتبر أن كوناتي فاز بالكرة".

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وفي الدقيقة 43، تمكن آرسنال من تسجيل الهدف الثاني (2-1) برأسية ميكل ميرينو، بعد عرضية مميزة، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت احتمالية وجود تسلل، لكن تقنية الفيديو استغرقت عدة دقائق لتحسم قرارها بصحة الهدف.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل (2-2) في الدقيقة 81، ليحتفظ مانشستر سيتي بصدارة ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما يحتل آرسنال المركز الثالث بـ18 نقطة.