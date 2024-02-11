عين على الحكم: بيدري يفلت من "بطاقة حمراء" وهدف يامال يفجر الجدل!

تعادل برشلونة بشق الأنفس مع ضيفه غرناطة بنتيجة (3-3) مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

أحرز ثلاثية برشلونة "لامين يامال (هدفين) في الدقيقتين 18 و81، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 63"، بينما جاءت أهداف غرناطة عن طريق "ريكارد سانشيز وفاكوندو بيليستري وإيجناسي ميكويل في الدقائق 43، 60، و66".

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما ارتفع رصيد غرناطة إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

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وأثارت العديد من قرارات الحكم أورتيز أرياس خلال المباراة، حالة من الجدل، حيث شهدت الدقيقة 23 التحامًا قويًا من بيدري على لاعب غرناطة، طالب فيه البعض ببطاقة حمراء للاعب برشلونة بسبب التهور، لكن الحكم اكتفى باحتساب المخالفة.

وطالب لامين يامال باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 36، بعد التحام مع ميكيل مدافع غرناطة، لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب، كما ألغى هدفًا أحرزه فيرمين لوبيز لصالح برشلونة في الدقيقة 78، بداعي وجود تسلل على إينيجو مارتينيز.

ونجح لامين يامال في خطف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 80، لكنه أسقط أحد لاعبي غرناطة وهو يحاول قطع الكرة، لكن الحكم أقر بصحة الهدف دون أن يحتسب أي مخالفة.