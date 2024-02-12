تشافي: ليفاندوفسكي حرمنا من قتل المباراة.. واستبعدت أراوخو لسبب وحيد

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من التعادل مع ضيفه غرناطة (3-3) أمس الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “الليجا أصبحت أصعب لكننا لم نستسلم، من الصعب جدًا الفوز بالدوري خاصة بعد اليوم، الفارق كبير لكنه لا يزال غير مستحيل".

ويبتعد برشلونة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، مع تبقي 14 مباراة على نهاية المسابقة.

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واستشهد تشافي بإهدار روبرت ليفاندوفسكي فرصة تعزيز النتيجة (2-0)، والتي أبعدها لاعب غرناطة من أمام خط المرمى، قبل أن تصبح النتيجة 1-1 في الشوط الأول: "كانت لدينا العديد من اللحظات لإنهاء المباراة، 2-0 كانت ستغير كل شيء، ولسوء الحظ لم تكن لدينا السرعة في الهجوم".

وعن غياب أراوخو عن التشكيلة الأساسية، ختم: "لا بأس، أردنا أن يستريح، حيث شارك كثيرًا مؤخرًا، وضعنا إينييجو مارتينيز، الذي أثق به".