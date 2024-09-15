عين على الحكم: أنقذ برشلونة من سيناريو ريمونتادا جيرونا!

شهدت مباراة جيرونا وبرشلونة التي يحتضنها ملعب مونتيليفي مساء اليوم الأحد، أحداثًا مثيرة للجدل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ففي الدقيقة 44 كانت هناك واقعة مثيرة للجدل، حين طالب لاعبو جيرونا بركلة جزاء بينما كانت النتيجة (2-0) لصالح البارسا، بداعي وجود لمسة يد على إينيجو مارتينيز.

بدأت اللعبة من عرضية مميزة لجيرونا من الجهة اليسرى، حاول المهاجم بريان جيل استغلالها، لكن أليخاندرو بالدي كان له بالمرصاد، وسبقه إلى الكرة، التي اصطدمت بيد زميله مارتينيز، بينما كان في وضع لا يسمح له برؤيتها.

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لم يحتسب الحكم ركلة جزاء في ظل قصر المسافة بين اللاعب والكرة، ليواصل برشلونة مهمته بنجاح في الشوط الثاني ويعزز تقدمه.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، بينما يأتي جيرونا في المركز الثامن بـ7 نقاط.