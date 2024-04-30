عودة لنسخة 2014.. قرار "استثنائي" من اليويفا بشأن نهائي دوري الأبطال!

ماذا يحدث في 2024؟

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارًا بشأن البث التلفزيوني لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في مايو المقبل، وبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن اليويفا قرر تصوير نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام ويورو 2024 بدقة "1080p HD HDR. "، بدلًا من التصوير بتقنية "4 K".

يشار إلى أنه في 2015، قام الاتحاد الأوروبي بتصوير نهائي دوري الأبطال بدقة 4K لأول مرة، ثم تواصل الأمر في تغطية البطولات الأوروبية مع العام التالي وحتى الآن.

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وحسب تقرير صادر عن اتفاقية البث الدولية، فإن القرار يرجع إلى عدم اهتمام هيئات البث وأصحاب الحقوق في المسابقات المعنية، إذ "لا يرغب المشاهدون إلى حد كبير في دفع فاتورة القسط الذي يأتي مع البث عالي الدقة".

ويحتضن ملعب ويمبلي في لندن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، علمًا بأن مواجهات نصف النهائي تجمع بين "ريال مدريد - بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند".