عودة كيلليني لقائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

المدافع المخضرم يظهر في قائمة السيدة العجوز من جديد

أعلن ماوريتسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس قائمة فريقه، لمواجهات المرحلة الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يلعب يوفنتوس أمام ليون الفرنسي، في دور الـ 16 من البطولة والمقرر إقامته آخر الشهر الجاري.

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وشهدت قائمة السيدة العجوز عودة جورجيو كيلليني، مدافع الفريق من جديد بعد غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتم استبعاد ديميرال بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وبطبيعة الحال خرج إيمري تشان من القائمة بعد انضمامه لبوروسيا دورتموند الألماني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تشيزيني – بوفون – بنسوليو.

خط الدفاع: دي تشيليو – كيلليني – دي ليخت – دانيلو – أليكس ساندرو – بونوتشي.

خط الوسط: كوادرادو – بيانيتش – خضيرة – ماتويدي – رامسي – رابيو – ديبالا – دوجلاس كوستا – بينتانكور – بيرنارديسكي.

خط الهجوم: رونالدو – هيجواين.

جدير بالذكر أن مباراة ذهاب دور الـ 16 أمام ليون ستكون يوم 26 فبراير الجاري، بينما مباراة الإياب في إيطاليا يوم 17 مارس القادم.