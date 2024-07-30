تورط الحساب الرسمي لقناة "tycsports" الأرجنتينية على منصة إنستجرام، في أزمة عنصرية كبرى، تتعلق بنجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ونشرت القناة الأرجنتينية صورة لفينيسيوس، بينما يؤدي تدريبات بدنية باستخدام الحبال، وعلقت عليها: "من في الصورة؟ إجابات خاطئة فقط".

وألقى كثير من المعلقين على الصورة بكلمات عنصرية بحق فينيسيوس، فمنهم من كتب "إنه عبدي"، فيما وضع آخرون صورًا متحركة لقرد، وأضاف آخر: "كما هو الحال بالزمن القديم، في سلاسل".

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وتسبب المنشور في حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع القناة الأرجنتينية لحذفه من حسابها على إنستجرام، بسبب سوء التعليقات.

وكان عدد من لاعبي الأرجنتين قد تورط في هتافات عنصرية بحق لاعبي فرنسا، وذلك في بث مباشر نشره نجم المنتخب إنزو فرنانديز، في احتفالات التتويج بكوبا أمريكا 2024.