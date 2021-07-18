عناد مبابي مستمر.. وصفقات باريس غير مقنعة بالنسبة له!

تقارير صحفية فرنسية تؤكد استمرار الجمود في موقف كيليان مبابي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لا يزال موقفه تجاه التجديد باريس سان جيرمان متجمدًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النجم الفرنسي لم يغير من موقفه تجاه الاستمرار مع باريس.

القرار الأول لمبابي في الوقت الحالي هو الرحيل في الصيف الجاري أو انتظار الصيف المقبل للرحيل بشكل مجاني عن فريقه الحالي.

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اللاعب لم يقتنع حتى الآن بالصفقات التي قام بها باريس سان جيرمان من أجل دعم صفوفه، ولا يفكر في التجديد.

وكانت المفاوضات معلقة لفترة حتى ينتهي باريس سان جيرمان من سوق الانتقالات، حيث أراد اللاعب التأكد من وجود مشروع رياضي يسمح له بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

ونجح باريس سان جيرمان في تأمين صفقات عديدة خلال الصيف الجاري، على رأسها ضم جيانلويجي دوناروما من صفوف ميلان بشكل مجاني وسيرخيو راموس من ريال مدريد وأشرف حكيمي من إنتر بالإضافة إلى جورجينيو فاينالدوم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتابع من بعيد موقف اللاعب، حيث يعد أبرز المهتمين بالحصول على خدماته في سوق الانتقالات.