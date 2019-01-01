عموري ومبخوت على رأس قائمة الإمارات في خليجي 24

منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، مع كل من اليمن والعراق وقطر البلد المضيف

أعلن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي قائمة الفريق الخاصة بخوض منافسات مسابقة خليجي 24 المزمع أقامتها في العاصمة القطرية "الدوحة".

ووضعت قرعة بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، التي أجريت الأسبوع الماضي، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، مع كل من اليمن والعراق وقطر البلد المضيف.

في المقابل، أسفرت القرعة، التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثانية مع عمان والكويت والبحرين.

جاء هذا قبل قليل عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم وجاءت القائمة كالتالي:

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علي خصيف وخالد عيسى وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس ويوسف جابر وسالم راشد ومحمد شاكر والحسن صالح ووليد حسين ومرزوق وماجد سرور وشاهين ومحمد برغش وبندر الأحبابي وجاسم يعقوب وعبد الله رمضان وحبيب الفردان وطارق أحمد وأحمد خليل وخلفان مبارك وعمر عبد الرحمن وزايد العامري وإسماعيل الحمادي وعلي صالح وخليل الحمادي

وكانت اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم قد أعلنت مشاركتها في "خليجي 24" المقامة في قطر.

يُذكر أن طبقًا للقرعة فقد ضمت كل مجموعة 3 منتخبات سبق لها الفوز باللقب فيما لم يتوج الرابع من قبل، حيث لم يسبق للبحرين أو اليمن الفوز باللقب الخليجي.