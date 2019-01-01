الإمارات تفقد وليد عباس في خليجي 24

ضربة قوية لفريق شباب الأهلي

تلقى منتخب الإمارات ضربة موجعة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 في قطر، إذ أعلن شباب الأهلي إصابة مدافعه وليد عباس الذي يُعد لاعبًا أساسيًا في صفوف الأبيض.

ولم يُوضح النادي الإماراتي طبيعة الإصابة لكنه اكتفى بالتأكيد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن وليد عباس تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6-8 أسابيع، مما يعني أنه لن يلعب حتى نهاية الدور الأول في دوري الخليج العربي الإماراتي وأنه كذلك خارج بطولة خليجي 24 التي ستنطلق بعد عدة أيام في الدوحة.

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ويُعد المدافع القادر على اللعب في خانتي قلب الدفاع والظهير الأيسر أحد أبرز اللاعبين في الإمارات، وقد لعب أساسيًا في آخر مباريات المنتخب وكانت ضد فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ولعب كذلك 7 مباريات مع فريقه في الدوري الإماراتي.

ويمتاز وليد عباس بقدراته الهجومية، إذ أحرز خلال مسيرته مع شباب الأهلي 16 هدفًا ويمتلك في رصيده مع الأبيض 6 أهداف دولية.

يُشار لأن شباب الأهلي يستعد للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي، إذ سيلعب ضد خورفكان يوم الجمعة القادم.

وعلى صعيد الدوري الإماراتي، يتواجد الفريق في المركز الثاني من جدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الشارقة في الصدارة.