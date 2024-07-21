عمل كبير أمام الإدارة .. أحمد شراحيلي يوجه الصدمة الأولى للوران بلان في الاتحاد

مدافع الاتحاد غائب منذ سبتمبر 2023 عن الملاعب!

لا تيسر الأمور في معسكر الاتحاد السعودي بإسبانيا على ما يرام خلال الفترة الحالية، بقيادة المدير الفني الجديد الفرنسي لوران بلان.

العميد بدأ معسكره استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025، بحثًا عن إنجازات غابت عنه الموسم الماضي، الذي فشل به في التأهل لأي من بطولتي السوبر السعودي ودوري أبطال النخبة الآسيوية وحتى دوري أبطال آسيا 2، في ظل احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

أحد أسباب تراجع النمور بهذه الصورة هو غياب المدافع أحمد شراحيلي منذ سبتمبر الماضي، نظرًا لمعاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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ومن جانبه، كان ينتظر لوران بلان اكتمال صفوف معسكره بكافة اللاعبين العائدين من الإصابة، لكن وفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن شراحيلي لن يتمكن حتى من المشاركة في معسكر الإعداد الجاري، نظرًا لمعاناته من تبعات إصابة القطع بالرباط الصليبي للركبة.

وأوضحت الصحيفة أن مدافع العميد يحتاج لمزيد من التأهيل المكثف قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وهو ما دفع إدارة النادي الجداوي للبحث جاهدة حاليًا عن مدافع أجنبي بدلًا منه.

يذكر أن شراحيلي كان قد كشف خلال الفترة الماضية عن خطأ طبي، حال دون عودته للملاعب حتى الآن، إذ تبين معاناته من إصابة في الغضروف لم يتحقق منها الجراح الذي خضع على يده لعملية الرباط الصليبي.