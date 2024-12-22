بعد العملية الجراحية.. قفاز "غريب" لآرون رامسديل في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي

ماذا فعل؟

ارتدى آرون رامسديل حارس مرمى ساوثامبتون "قفازًا معدلًا" خلال مواجهة فولهام التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 17 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد صاحب الـ26 عامًا إلى التشكيلة الأساسية لفريق القديسين في البريميرليج، للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وحسب " talksport" فقد شوهد رامسديل وهو يرتدي قفازًا بـ4 أصابع (بدلًا من خمسة) في يده اليسرى، حيث أجرى الدولي الإنجليزي عملية جراحية بسبب اشتباه في كسر.

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وأُصيب رامسديل خلال خسارة ساوثامبتون 2-0 أمام وولفرهامبتون الشهر الماضي، ليخرج من قائمة منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وحل أليكس مكارثي وجو لوملي كبديلين خلال غيابه، حيث خسر ساوثامبتون 4 من 5 مباريات في الدوري في ذلك الوقت.