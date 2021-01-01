عملاق الموسيقى يتحد مع هنري وفييرا وبيرجكامب لإنقاذ آرسنال

السوبرليج حركت الأمور

أفادت أنباء في إنجلترا بتحرك أساطير آرسنال تيري هنري، باتريك فييرا، ودينيس بيرجكامب لإنقاذ النادي بعد التراجع الفني الكبير مؤخراً وذلك بمحاولة شراء بالشراكة مع أحد أباطرة الموسيقى في العالم.

آرسنال كان محط الأنظار مؤخراً عقب اشتراكه في تأسيس السوبرليج مع 12 نادياً ثم انسحابه وتقدم إدارته وملاكه باعتذار للجمهور الغاضب.

ماذا قيل عن محاولة شراء النادي اللندني من ملاكه الحاليين؟

مؤسس شركة "سبوتيفي" الشهيرة دانييل إك كتب عبر تويتر: "منذ طفوتي وأنا أشجع آرسنال، إذا كانت KSE ترغب في البيع فأنا مستعد".

"سكاي" قالت إن الثلاثي السابق للجيل الذهبي للمدفعجية بيرجكامب، فييرا، وهنري مستعدون لمساعدة إك في مساعيه لشراء النادي.

من هو دانييل إك؟

هو سويدي الجنسية ومؤسس تطبيق "سبوتيفي" الموسيقي الشهير للاستماع وتحميل الأغاني.

وتقدر ثروته الحالية في حدود 4.7 بليون يورو، وتم اختياره الشخص الأكثر تأثيراً في مجال الموسيقى من بيلبورد في 2017.

لماذا المطالبات ببيع آرسنال من قبل الجمهور

جمهور الفريق غاضب من عائلة كرونكي مالكة النادي بسبب إهمال الفريق فنياً وتراجع النتائج والترتيب في السنوات الماضية.

ورغم أن آرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي وسيلاقي فياريال، ولكن حالياً الفريق يحتل الترتيب العاشر في البريميرليج.

وأكدت عائلة كرونكي على لسان ستان كرونكي مؤخراً في حوار مع الجمهور بالمنتدى الخاص به عدم وجود نية لبيع آرسنال.

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