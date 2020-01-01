عمر خربين يتلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية

إدارة الزعيم لا تُمانع رحيل لاعب الظفرة السابق، بشرط موافقة خربين على العرض

قالت تقارير صحفية إماراتية أن اللاعب الدولي السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية دوري الخليج العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بحسب صحيفة «الإمارات اليوم» فأن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال السعودي، لضم المهاجم السوري عمر خربين خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة بحسب وصفها أن إدارة الزعيم لا تُمانع رحيل لاعب الظفرة السابق، بشرط موافقة خربين على العرض.

وكان الصيف الماضي قد شهد تصارع ثلاثة أندية على توقيع خربين، هي فريقه السابق الظفرة والذي يرغب باستغلال العلاقة الشخصية الرائعة لمسؤوليه مع خربين لحسم الاتفاق معه.

كما كان هناك البطل الشارقة الراغب في تعويض مهاجمه ويلتون سواريز الذي رحل للوصل فور انتهاء عقده مع النادي، وأخيرًا شباب الأهلي دبي الذي اقتحم السباق فجأة ويُحاول خطف خربين.

وقالت التقارير في الصيف الماضي أن المهاجم صاحب الـ25 عامًا يشترط الحصول على مليون درهم شهريًا للعودة لدوري الخليج العربي الإماراتي وهو ما قد يجعل المفاوضات صعبة للغاية.

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يُذكر أن خربين مرتبط بعقد مع الهلال يمتد لعامين قادمين، مما يعني أنه لن يكون صفقة مجانية وهو ما سيزيد من القيمة الإجمالية للصفقة.