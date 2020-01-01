تحفيز لاعبي الاتحاد قبل مواجهة العدالة

تأتي هذه الخطوة من أجل تحقيق الفوز للعودة لجادة الانتصارات

رصدت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي مكافأة خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مواجهة العدالة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تحقيق الفوز للعودة لجادة الانتصارات والمضي قدماً في تحقيق النتائج الإيجابية وتعديل مسار الفريق الذي يحتل المركز الـ13 في سلم ترتيب الدوري بـ14 نقطة.

ويلعب الاتحاد ضد العدالة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:05 مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح العميد في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاتحاد ضد العدالة المقبلة، وتحقيق الفوز لمصالحة مشجعيه، والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 بـ14 نقطة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه؛ لتحسين وضعه حيث إنه يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.

فنيًا، شرح الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد خلال الحصة التدريبية أمس للاعبين نقاط قوة وضعف منافسهم العدالة بعد دراسة مستضيفة من الجهاز المساعد له للمباريات السابقة لضيفهم، قبل أن يعكف المدرب كات على وضع ملامح الطريقة التكتيكية للمباراة والوقوف على جاهزية لاعبيه الذين ينوي الدخول بهم للمباراة.

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يُذكر أن الاتحاد سيفتقد خلال المرحلة المقبلة خدمات الثنائي عبد الرحمن العبود الذي سيدخل برنامجاً علاجيًا وتأهيليًا من الإصابة التي لحقت به يمتد لأسبوعين، إلى جانب زياد المولد الذي سيدخل برنامجاً علاجيا وتأهيليا بعد العملية التي أجراها في باريس، سيمتد إلى نهاية الموسم الرياضي.