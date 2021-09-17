عمر السومة يكشف لأول مرة سبب تكرار إصابته

السومة يتحدث عن إصابته

كشف النجم السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن سبب تكرار إصابته مع فريقه خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أدى لابتعاده عن الملاعب الفترة الماضية.

السومة تعرض للإصابة خلال مباراة الحزم، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعدها تم الإعلان عن حاجته للعلاج لمدة 4 أسابيع للعودة إلى الملاعب بشكل طبيعي.

النجم السوري قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "الإصابة بدأت أول مرة مع المنتخب السوري في البحرين، وتعالجت بنسبة 100%".

وتابع: "بعد عودتي من المنتخب، كان هناك ضغط مباريات في دوري أبطال آسيا خلال شهر رمضان، وكل يومين مباراة، وفي نفس الوقت أصيب مهند عسيري، واضطررت لخوض جميع المباريات دون تغيير".

عمر السومة واصل: "لعبت 4 مباريات، وفي الخامسة بالدقيقة 86 شعرت بآلام في القدم، وبعد أن أجريت الأشعة تبين أن هناك تمزق خفيف، وأصبح هناك تليف في العضلة، وتعالجت والفريق كان وضعه سيئ في ترتيب الدوري، وعدت بسرعة دون استكمال علاجي".

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واستطرد قائلًا: "طلبت من الكابتن موسى المحياني الحصول على راحة في مباراة الاتفاق، وبالفعل حدث ذلك، وتعالجت بعدها، وعدت إلى المنتخب السوري، وهناك تعرضت لنفس الإصابة لأنني لم أحصل على علاجي بالكامل".

واختتم السومة تصريحاته قائلًا: "خلال معسكر تونس تأهلت تأهيل كامل مع الفريق، وخضت المعسكر ولعبت المباريات الودية بشكل طبيعي، لم أشعر بأي شيء، ولكن في ثاني مباراة رسمية تعرضت لنفس الإصابة، لأنني لم أعالج التليف بشكل جيد".

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