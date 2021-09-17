علي عدنان يغازل الأندية السعودية: أحب الهلال والنصر

النجم العراقي يكشف عن توقعه لبطل الدوري السعودي

كشف علي عدنان، نجم الكرة العراقية ولاعب أودينيزي السابق، عن حبه لفريقي الهلال والنصر بالمملكة العربية السعودية، متحدثًا عن اقترابه من الانضمام لفريق سعودي ولكن لم تتم المفاوضات.

علي عدنان كان لاعبًا في صفوف أودينيزي، قبل انتقاله إلى أتالانتا، لينتقل بعدها إلى فريق فانكوفر وايت كابس الأمريكي، والذي فسخ تعاقده معه مؤخرًا.

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وقال عدنان خلال تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "إم بي سي": "أصعب لاعب واجهته هو محمد صلاح عندما كان لاعبًا في صفوف نادي روما، وأنا كنت لاعبًا في أودينيزي".

وعن الأندية العربية المفضلة لعدنان قال: "أحب ناديي الهلال والنصر السعوديان والسد القطري، هم أفضل الأندية العربية بالنسبة لي".

وتابع: "لي الشرف اللعب بالدوري السعودي، وكنت قريب جدًا من الانتقال لأحد الأندية هناك منذ عام أو عامين، ولكن لم تكتمل المفاوضات".

علي عدنان نجم الكرة العراقية لصدى الملاعب يكشف عن مستقبله في أوروبا وأصعب لاعب واجهه والفرق العربية المفضلة له#صدى_الملاعب #MBC1

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نجم المنتخب العراقي أردف: "كنت قد اقتربت أيضًا من الانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية، ولكن إصابة أحد اللاعبين تسببت في تعطل تلك المفاوضات، لأنهم كانوا يريدون لاعب أجنبي وليس آسيوي".

واختتم عدنان تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن الاتحاد والنصر والهلال هم المرشحين للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم".

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