عمدة مدريد يصفع برشلونة بتصريح ناري!

صرح خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عمدة مدريد، بأن "أتلتيكو مدريد هو المنافس الحقيقي للريال" في الموسم الحالي، وليس الغريم التقليدي برشلونة.

وجاء ذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا الخميس، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، علمًا بأن الريال تجاوز أتلتيكو (5-3) في الوقت الإضافي بنصف نهائي كأس السوبر الذي توج به على حساب برشلونة في السعودية.

وقال ألميدا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ليس من السهل الفوز على ريال مدريد، ناهيك عن المنافسة على لقب".

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وأضاف: "تمكنا من الوصول إلى الدقيقة 120 ضدهم، حيث خسرنا وسجلوا هدفا في مرماهم. النتيجة في المباراة النهائية أمام برشلونة كانت مختلفة بشكل ملحوظ (4-1)".

وأوضح أنه "ما يتعين على أتلتيكو القيام به هو دفع ريال مدريد إلى أقصى الحدود، لأننا الفريق الوحيد الذي يمكنه منافستهم، وهذا له الكثير من المزايا".

يشار إلى أن ألميدا من مشجعي أتلتيكو مدريد، وهو الفريق الوحيد الذي هزم الريال هذا الموسم (في مواجهة الدوري).