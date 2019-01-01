علي عدنان يتحدث عن طموح العراق في تحقيق لقب آسيا

العراق يواجه قطر في دور الـ16 بكأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث علي عدنان، لاعب المنتخب العراقي، عن المباراة القادمة لأسود الرافدين في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في الإمارات.

وتأهل المنتخب العراقي إلى دور الـ16 في البطولة الحالية، وينتظر مواجهة المنتخب القطري بعد غداً الثلاثاء على ملعب "مدينة زايد الرياضية".

وقال عدنان في تصريحات صحفية: "لا نخشى أي منتخب في كأس الأمم الآسيوية، وهناك تغيرات كبيرة في خريطة الكرة الآسيوية في الفترة الأخيرة". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "الفوز باللقب الآسيوي أصبح طموحًا للكثير من المنتخبات المشاركة، وعلينا أن ندرك أن مهمتنا ليست سهلة، وحققنا صدارة المجموعة والأن نسعى للصعود إلى دور الـ8".

وتابع عدنان: "سوف ينتفض كل منتخب للدفاع عن طموحه ونحن سنكون ضمن هذه المنتخبات في الأدوار المقبلة للفوز باللقب".

واختتم نجم المنتخب العراقي تصريحاته: "لدينا منتخب شاب، وبه عناصر واعدة وجيدة لهم مستقبل رائع".

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وكان تأهل المنتخب العراقي متصدرًا لمجموعته، بعد أداء رائع برز فيه علي عدنان ومهند علي أيضًا.