جروس يعد المستبعدين بفرصة عقب لقاء بيراميدز

الزمالك تأهل إلى مجموعات الكونفدرالية عقب الفوز على اتحاد طنجة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، منح فرصة للاعبين المستبعدين من التشكيل في الفترة الأخيرة من منافسات الفريق الأبيض.

وحقق الزمالك فوزًا رائعًا على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ32 الإضافي على ملعب "برج العرب".

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن جروس سيعطي فرصة لكلًا من أحمد مدبولي ومحمد عنتر والمغربي حميد أحداد في مباريات الفريق عقب مواجهة بيراميدز المقبلة. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، على ملعب "بتروسبورت" في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان بعض اللاعبين طالبوا بالرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على رأسهم حميد أحداد بسبب عدم الحصول على فرصة ولكن الإدارة تمسكت به.

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ويسعى الزمالك في الحفاظ على صدارة الدوري وتوسيع الفارق مع بيراميدز بالفوز عليه في المباراة المقبلة بالبطولة المحلية.