تصريح جديد يحتاج الرد داخل الملعب .. علي الحبسي "يطقطق" على المنتخب السعودي قبل مواجهة عمان

على شاكلة يونس محمود..

يبدو أن أسطورة الكرة العمانية، علي الحبسي، قرر أن يمنح لاعبي المنتخب السعودي، تصريحًا سيشعل رغبتهم في الرد داخل الملعب، على غرار العراقي يونس محمود، وإن كان تصريح حارس الهلال الأسبق، حمل طابعًا فكاهيًا.

المنتخب السعودي ردّ على ضحكة يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إزاء ترشح الأخضر للفوز بكأس الخليج، من قلب ملعب جابر الأحمد الدولي، حيث حسم منتخب السعودية مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، بفوز كبير على العراق بنتيجة (3-1).

وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس "خليجي زين 26"، ليضرب موعدًا على سلطنة عمان، فيما يتأهل الفائز من المنتخبين إلى النهائي، ليواجه المتأهل من الكويت والبحرين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الحبسي، عبر برنامج "دورينا غير"، "توقعتُ أن نتواجه مع السعودية في النهائي، ولكن الأقدار جمعتنا في نصف النهائي، أنا متفائل لأن البطولتين اللتين حصلنا عليهما، كان فيها طرف المنتخب السعودي"، ليعلّق الإعلامي خالد الشنيف ضاحكًا "سمعتم أيها السعوديون؟"، مطالبًا بالرد في الملعب.

وتوج المنتخب بالعماني بلقب كأس الخليج، مرتين في تاريخه، الأولى في نسخة خليجي 19، بعد الفوز على السعودية في النهائي بركلات الترجيح، إثر التعادل السلبي في الوقت الأصلي، فيما فازت عمان بلقبها الثاني في نسخة خليجي 23، وكان المنتخبان في المجموعة الأولى، وفازت عمان على السعودية في الجولة الثالثة بنتيجة (2-0).