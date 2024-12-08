على طريقة مارادونا.. عدو ميسي يحاول تقليده بـ"يد الرب"!

خطة لم تنجح..

حاول فوتر فيجورست مهاجم آياكس تسجيل هدف بيده على طريقة أسطورة الأرجنتين الراحل دييجو أرماندو مارادونا، وذلك خلال مواجهة ألكمار، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 بالدوري الهولندي.

وبينما كانت النتيجة (0-0)، طار فيجورست للحاق بكرة عرضية، لكنه رأسه لم تلمسها، ليوجهها بيده اليمنى إلى داخل الشباك.

احتفل لاعبو آياكس بالهدف، وسط احتجاج من لاعبي ألكمار، ليقرر الحكم في النهاية عدم احتساب الهدف (لوجود لمسة يد).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمكن تروي باروت ومايكل لادو من تسجيل ثنائية لألكمار في الدقيقتين 65 و76، قبل أن يرد ميكا جوتس بهدف لآياكس في الدقيقة 81.

وسبق وتورط فيجورست في أزمة مع النجم ليونيل ميسي عقب مباراة هولندا والأرجنتين في كأس العالم (قطر 2022)، حيث هاجمه ميسي ووصفه بـ"الأحمق".

وكان مارادونا قد أحرز هدفًا أيقونيًا بيده في شباك إنجلترا بكأس العالم 1986، وصرّح عقب ذلك بأن "يد الرب" وراء هدفه التاريخي، وسار ميسي على دربه، وأحرز هدفًا "منسوخًا منه"، في مواجهة برشلونة وأوساسونا.