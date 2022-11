على خطى بيليه ومارادونا .. كواليس صورة ميسي ورونالدو

تم الكشف عن كواليس الصورة الدعائية التي نشرها النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مساء السبت على وسائل التواصل الاجتماعية.

وظهر الثنائي الأفضل في الأعوام الأخيرة يلعبان الشطرنج في دعايا لشركة "لويس فيتون" الشهيرة للأزياء، ظهور لا يعد الأول للثنائي معاً للدعايا.

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P