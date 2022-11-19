ميسي يتحدى رونالدو: النصر هو لعبة العقل!

تحدٍ جديد بين الثنائي في حملة دعائية لشركة شهيرة!

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو في حملة دعائية تجمع الثنائي سويًا لصالح شركة فرنسية شهيرة.

جاء هذا في صورة نشرها الحساب الرسمي لميسي على موقع "فيسبوك"، قبل أن يعيد نشرها رونالدو بنفس الوصف على حسابه في "إنستجرام".

وكتب الثنائي على وصف الصورة: "النصر هو حالة ذهنية"، بينما كانا يجلسان أمام بعضهما البعض في جلسة تصوير تظهرهما كأنهما يلعبان الشطرنج.



الظهور الدعائي لميسي ورونالدو سويًا لم يكن الأول، حيث ظهرا سويًا في إعلان لشركة هواتف قبل ست سنوات من الآن وظهر فيه أيضًا واين روني وفيكتور موسيس وإيكر كاسياس والعديد من النجوم لكن الإعلان كان عبارة عن محاكاة حاسوبية لأشكال الثنائي، وهذه هي المرة الأولى التي يظهران فيها سويًا.

جدير بالذكر أن الثنائي يستعد في الوقت الحالي من أجل خوض بطولة كأس العالم في قطر والتي تبدأ خلال ساعات من الآن.