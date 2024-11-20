ما خطة الجانرز؟

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي للاستفادة من خدمات التركي أردا جولرموهبة ريال مدريد الشابة، خلال الفترة المقبلة.

ويعاني صاحب الـ19 عامًا من قلة المشاركة تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، علمًا بأنه خاض 22 مباراة فقط من أصل 48 ممكنة (8 منها أساسي)، بنسبة دقائق 17% فقط، وذلك منذ انضمامه للنادي الملكي في صيف 2023.

وحصل جولر، الذي قدم مستويات مميزة في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، على العديد من العروض للرحيل في الصيف، لكنه فضّل البقاء في مدريد على أمل الحصول على مزيد من الدقائق، وهو ما لم يحدث بعد انضمام الثنائي كيليان مبابي وإندريك للخط الأمامي.

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وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن آرسنال يفكر في الحصول على خدمات جولر، على سبيل الإعارة، في تكرار لما فعل مع قائده الحالي مارتن أوديجارد ، الذي أنقذوه من تجربته غير السعيدة في ريال مدريد.

ورغم أن عقد جولر مع ريال مدريد يمتد حتى 2029، إلا أن عدم المشاركة قد يدفعه إلى الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة، وقد يكون آرسنال هو الطريق لذلك.