"عكس تصريحات الرئيس التنفيذي" .. أزمة جديدة تضرب معسكر الاتحاد في دبي!

الأزمات تتوالى على الاتحاد قبل استئناف المسابقات الرسمية..

رغم تصريحات البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد؛ إلا أن الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال يواجه صعوبات كبيرة، في "معسكر دبي" الإعدادي.

دومينجوس أكد في تصريحات مع المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، على أن "معسكر دبي" يسير بشكل أكثر من رائع، وأن الفريق سيعود منه إلى المملكة، للمنافسة بقوة فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

لكن.. صحيفة "الرياضية" فجّرت مفاجأة كبرى، بإعلانها مشاركة 15 لاعبًا فقط، في التدريبات الصباحية للعميد الاتحادي، اليوم الأربعاء، من أصل 23 نجمًا يتواجدون في معسكر دبي.

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وكشفت الصحيفة، عن مشاركة 12 لاعبًا إلى جانب الحراس الثلاث في التدريبات؛ وهم: "الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي وفابينيو ورومارينيو، والفرنسي نجولو كانتي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وعبد الله المعيوف وأسامة المرمش وعبد الرحمن هزازي وعبد الله الحمد ومد الله العليان وسلطان فرحان ونور الدين البحار وتركي الجعدي وفرحة الشمراني، بالإضافة إلى الوافد الجديد سعد الموسى".

أما باقي اللاعبين؛ خضعوا لبرامج بدنية وتأهيلية خاصة، إلى جانب "غياب" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تم استبعاده من جانب المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ بعد أزمة تأخر انضمامه للمعسكر.



جدير بالذكر أن

نادي الاتحاد أعلن في وقتٍ سابق، إلغاء ودية الفريق الأول لكرة القدم أمام البطائح الإماراتي؛ بعد أن أثبتت التحاليل، ضعف اللياقة البدنية للاعبين

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