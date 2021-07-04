عكس المتوقع.. خطوة "صادمة" من رونالدو تجاه يوفنتوس!

الدون يفاجئ الجميع..

جميع الدلائل كانت تشير إلى أن كريستيانو رونالدو سيترك يوفنتوس هذا الصيف، غير أن خطوة مفاجئة اتخذها الدون تدحض هذه الفكرة شكلًا وموضوعًا.

وتعرض رونالدو لانتقادات حادة منذ خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبدأت معاناة في البيانكونيري بسبب راتبه المرتفع البالغ 30 مليون يورو سنويًا.

منذ ذلك الحين وارتبط الدولي البرتغالي بالانضمام إلى العديد من الأندية، في وقتٍ كانت تصريحات يوفنتوس فيه دبلوماسية تميل إلى أن رونالدو باقٍ في مدينة تورينو.

ما هي خطوة رونالدو الجديدة تجاه يوفنتوس؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه وعلى عكس المُعلن، يود رونالدو أن يبقى بصورة طبيعية في يوفنتوس العام المقبل.

وليس هذا فحسب، بل إن وكيله جورج مينديش قد تحرك مع إدارة اليوفي في اتجاه تجديد عقد الدون مع البيانكونيري لعام آخر على أقل تقدير.

الأزمة الوحيدة حاليًا هي الوضع الاقتصادي في يوفنتوس، حيث سيتعين على رونالدو إن أراد البقاء تخفيض راتبه ليتناسب مع الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

كيف يمكن أن يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

من جهة أخرى، تُدرك إدارة يوفنتوس أن خطوات رونالدو تجاه الاستمرار في أليانز ستاديوم جزءًا منها قد يعود إلى عدم قدرته على إيجاد وجهة جديدة له.

هكذا، يمكن أن يتغير موقف رونالدو بين ليلة وضحاها ويقرر الرحيل إذا ما سنحت الفرصة، والحديث هنا تحديدًا عن إذا ما توجه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

في تلك الحالة، سيكون رونالدو بالنسبة لإدارة باريس سان جيرمان هو مُعوِّض مبابي على المدى القصير، وسيفتح ملعب حديقة الأمراء أبوابه لصاحب الـ36 عامًا.

ما هي فرص انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

ولا يزال عقد مبابي ساريًا مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، وقد أعلن النادي العاصمي عدم وجود نية لبيعه هذا الصيف مهما كلف الأمر، ورغم اهتمام ريال مدريد به.

لذلك فإن أغلب الظن أن الفرنسي باقٍ في باريس على الأقل للعام المقبل، وبالتبعية فإن حظوظ انتقال رونالدو إلى بي آس جي ليست بالكبيرة.

الجدير بالذكر أن موقف إدارة يوفنتوس الرسمي مؤخرًا كان واضحًا بشأن بقاء رونالدو، حيث أعلن النادي أن البرتغالي لم يقم بأي إشارة تدل على رغبته في الرحيل.

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