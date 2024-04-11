"نحن بريئون من تصرفاتك أيها العجوز" .. مسؤول هلالي سابق يشن هجومًا حادًا على كريستيانو رونالدو!

كلمات قاسية من مسؤول هلالي سابق لقائد النصر..

لا يمكن أن ينتهي ديربي بين الهلال والنصر منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي إلا ويستمر الهجوم بعده لأيام على الدون.

الديربي أقيم قبل يومين في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وحسمه الزعيم لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن الدقائق الأخيرة من اللقاء شهدت تعرض صاروخ ماديرا للطرد المباشر بعدما قام بالاعتداء بلكمة في الصدر على مدافع الأزرق علي البليهي.

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هذه اللقطة تسببت في هجوم حاد على قائد النصر، وهذه المرة الهجوم صدر من عبدالكريم الجاسم؛ العضو السابق بمجلس إدارة نادي الهلال، حيث وصفه بـ"العجوز" الذي يريد مجاراة الجيل الحالي بكثرة الخروج عن النص.

الجاسر كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "المشروع الرياضي السعودي بريء من تصرفات العجوز براءة الذئب من دم يوسف .. هم يرون العجوز إنجازًا لناديهم وأكبر من أحلامهم وطموحاتهم ويعتقدون أن الجميع يرونه بنفس الصورة .. بينما هو أسطورة عالمية تلعب في الوقت الضائع وتمارس العجز عن مجاراة الجيل الحالي بالخروج عن النص".

وأضاف: "هذا الخروج قبلوه في ناديهم وجعلوه الآمر الناهي ويريدون منا أن نفعل مثلهم .. لن ولن ولن نقبل ما يصدر من رونالدو من تصرفات فأنتم أولى بها!".

يذكر أنه من المتوقع صدور عقوبة على الدون بعد طرده، بحسب ما أكد أيمن الرفاعي؛ الرئيس الأسبق للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"كووورة" موضحًا أنه سيتعرض للإيقاف لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي.