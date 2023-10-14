موقف جديد مع الشباب .. متعب الحربي يُشعل صراع كبار دوري روشن

الحربي يُشعل الصراع عليه من جديد

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أشعل متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق نادي الشباب التنافس بين كبار دوري روشن السعودي من جديد، وذلك بعد أن تنافسوا عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون حدوث أي جديد.

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وينتهي عقد الحربي في صيف 2026، أي يتبقى في عقده موسم ونصف، ولكن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجل الحصول على خدماته.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الحربي رفض تمديد عقده مع نادي الشباب، حيث لم يتبق سوى موسم ونصف مع الليوث.

وأضافت الصحيفة أن الشباب عرض على الحربي تمديد العقد موسمين إضافيين، بالإضافة إلى شرط جزائي كبير، لمنحه حق فسخ التعاقد، ولكن اللاعب رفض العرض المقدم، لأنه يُريد عقدًا أضخم ومزايا إضافية.

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ويحظى الحربي باهتمام من أندية الهلال والنصر والأهلي، ويقوم الظهير الأيسر حاليًا بالتأهيل من إصابته في أربطة المفصل.

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