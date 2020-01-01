"عصر ميسي سينتهي قريبًا وجريزمان هو مستقبل برشلونة"

نجم المنتخب الفرنسي يرى في أنطوان جريزمان مستقبل برشلونة

يعتقد المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب نادي تشيلسي ومنتخب فرنسا أن مواطنه أنطوان جريزمان سيكون لاعب المستقبل في برشلونة.

وكان البعض قد تحدث عن وجود مشاكل بين ليونيل ميسي وبين جريزمان في الموسم الماضي وعدم رغبة النجم الأرجنتيني في استمرار زميله الفرنسي مع الفريق الكتالوني.

ومع بقاء ميسي في برشلونة هذا الصيف على عكس المتوقع، زادت علامات الاستفهام حول أنطوان جريزمان وأدواره المتوقعة مع المدرب الجديد رونالد كومان.

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وحول ذلك، قال جيرو إن التكيف ليس بالأمر السهل عندما تلعب إلى جانب ميسي في فريق واحد، خاصة وإن كانت لديك أدوار مشتركة مع تلك التي يقوم بها.

وأضاف: "من الواضح أنه لم يختر الطريق السهل للتوقيع مع فريق كبير مثل برشلونة، هذه خطوة للأمام مسيرته. هل يمكن لأي شخص أن ينكر ذلك؟ بالطبع لا"

وتابع: "قد يستغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد نظريًا، لكنني متأكد من أنه سينجح. لا أقلق بشأنه على الإطلاق، هناك الكثير من المواهب في هذا الفريق"

وأردف: "إنه تحد كبير ولكن جريزمان قادر على التعامل مع صعوبات الوضع الحالي، كما أنه يمثل مستقبل هذا النادي لأن ميسي لن يكون أبديًا فيه"

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يذكر أن أنطوان جريزمان قد انضم إلى برشلونة صيف العام الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو بعد دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي..