رغم العروض.. سان جيرمان يرفض التفريط في بطل أولمبياد باريس!

ما هدف إنريكي؟

يرفض مسؤولو باريس سان جيرمان التفريط في أحد نجوم دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والذي توّج مع منتخب إسبانيا بالميدالية الذهبية.

وحقق منتخب لاروخا الميدالية الذهبية بعد الفوز على فرنسا (5-3) في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (3-3)، فيما حصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية على حساب منتخب مصر.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن سان جيرمان رفض عدة عروض لحارس مرماه الثالث أرناو تيناس، الذي تألق في الأولمبياد مع المنتخب الإسباني.

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وأمضى تيناس الموسم الماضي كحارس بديل لجانلويجي دوناروما، حيث شارك في 6 مباريات فقط في جميع المسابقات، ويبدو أنه سيحصل على فرص أقل الموسم المقبل، مع وصول ماتفي سافونوف هذا الصيف، إلى جانب وجود دوناروما.

وأوضحت أن العملاق الباريسي تلقى عدة عروض لتيناس، أبرزها من لانس الفرنسي، وأخرى من الدوري الإسباني، لكن النادي "لا يرغب في السماح له بالمغادرة".

وختمت: "المدرب لويس إنريكي يريد 3 حراس مرمى تنافسيين، وهذا يعني أن الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية الأخيرة سيبقى مرة أخرى في العاصمة الفرنسية، لكنه سيجد صعوبة في الحصول على دقائق لعب".