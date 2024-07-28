هل يرضخ؟

تتواصل التكهنات بشأن مصير نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، الذي يحظى باهتمام كبير من أندية كبرى في أوروبا، وعلى رأسها برشلونة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "إدارة بيلباو تحاول بشدة إقناع ويليامز بعدم الرحيل في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وتأجيل الخطوة لمدة عام واحد".

وأضافت: "بيلباو على استعداد لرفع راتب ويليامز، الذي يمتد عقده حتى 2027، إذا قرر البقاء في سان ماميس بالموسم الجديد 2024-2025".

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وكانت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يحاول بقوة إغراء النجم الإسباني، من أجل تعويض رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، لكنه طلب من وكلائه تجاهل جميع العروض المقدمة له، باستثناء عرض برشلونة.

ويعتزم النادي الكتالوني تفعيل الشرط الجزائي في عقد ويليامز، والمقدر بنحو 58 مليون يورو، قبل منتصف شهر أغسطس المقبل، بعد بيع بعض اللاعبين وخفض سقف الرواتب، علمًا بأن الرئيس جوان لابورتا صرّح في وقت سابق بأنه "من الناحية المالية يمكن شراء عقد اللاعب".