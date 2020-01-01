عرض ضخم يُقرب عبد الفتاح عسيري من النصر

هل ينجح النصر في التعاقد مع عبد الفتاح عسيري؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر في طريقه للتعاقد مع نجم النادي الأهلي عبد الفتاح عسيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعدما قدم عرضًا ضخمًا.

ويدخل عبد الفتاح عسيري فترة الستة أشهر نهاية الأسبوع الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون الرجوع لإدارة الأهلي، للانتقال له في صفقة انتقال حر.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة النصر ستقدم عرضًا ضخمًا لعبد الفتاح عسيري، يصل إلى 20 مليون ريال، شاملة مقدم العقد والرواتب الشهرية للاعب.

كما يشمل عرض النصر أيضًا فيلا سكنية وسيارة فاخرة، ومدة العقد ستكون 3 سنوات قادمة، من أجل إقناع عبد الفتاح عسيري بالتوقيع للعالمي وعدم التجديد مع الأهلي.

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يأتي ذلك بعدما منح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر الضوء الأخضر لإدارة ناديه برئاسة صفوان السويكت، للتعاقد مع عبد الفتاح عسيري، نظرًا لإمكانياته الفنية العالية، التي ستفيد النصر بشكل كبير السنوات القادمة.

وبدأ عبد الفتاح عسيري مسيرته رفقة فريق حطين، ثم انتقل إلى الاتحاد عام 2010، الذي لعب له 7 سنوات، قبل الانتقال إلى الأهلي عام 2017.