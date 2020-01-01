عرض روسي يُهدد بقاء كارينيو في قيادة الوحدة السعودي

لم يستقر المدير الفني الحالي للفريق الوحداوي على قراره حتى الآن

قالت تقارير صحفية أن المدير الفني الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، قد يرحل عن قيادة الفريق السعودي خلال الفترة المُقبلة بسبب تلقيه عرضًا جديدًا من أحد أندية الدوري الروسي.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن كارينيو تلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية الروسية الكبيرة في الأيام الماضية لقيادة دفة الفريق الفنية.

ولم يستقر المدير الفني الحالي للفريق الوحداوي على قراره حتى الآن، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة حسم موقفه.

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وأضافت الصحيفة أن كارينيو يدرس العرض المقدم من النادي الروسي، ومن المنتظر أن يتخذ قراره النهائي بالاستمرار مع الوحدة أو الرحيل بعد مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي.

ويلتقي الوحدة أمام الأهلي ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهي المواجهة التي قد تحسم مصير جروس مع الأهلي ومستقبل كارينيو مع الوحدة.

عقد كارينيو مع الوحدة يتواجد به شرطًا جزائيًا يتمثل في دفع قيمة ثلاثة أشهر من قيمة العقد، وتصل هذه القيمة إلى ما يقرب من مليون و 800 ألف ريال سعودي، مما يعني أن رحيله سيكون مشروطًا بدفع قيمة الشرط الجزائي.

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وكانت إدارة الوحدة قد تعاقدت مع الأوروجوياني كارينيو في الـ 18 من سبتمبر الماضي 2018م، لمدة موسم ونصف الموسم بعد فسخ عقد الكرواتي ماريو سيتانوفيتش بالتراضي.